Macron espera que reforma das pensões em França entre em vigor “até ao fim do ano”

O Presidente francês espera que a reforma das pensões que tem gerado enorme controvérsia entre em vigor “até ao fim do ano”.

Pela primeira vez em quase um mês, Emmanuel Macron pronunciou-se esta quarta-feira sobre a lei que uniu as principais centrais sindicais e toda a oposição contra si. “Entre as sondagens de curto prazo e o interesse geral do país, escolho o interesse do país”, declarou o chefe de Estado em entrevista às televisões TF1 e France 2.

Macron diz que a contestação de centenas de milhares de franceses, ao longo de dois meses, “é legítima”, mas defendeu a reforma do sistema de pensões como “uma necessidade para o país”, uma vez que o número de reformados está a aproximar-se rapidamente do número de trabalhadores no activo. “Acham que tenho prazer em fazer esta reforma? Acham que podemos continuar com as mesmas regras?”, questionou.

As duas principais medidas da reforma do sistema de pensões são o aumento progressivo da idade legal da reforma dos 62 para os 64 anos até 2030 e, a partir de 2027, a necessidade de ter 43 anos de descontos para receber uma pensão completa.

A proposta de lei de Macron foi aprovada na semana passada por decreto, depois de o Governo ter chegado à conclusão que poderia não ter maioria na Assembleia Nacional para votar favoravelmente o texto. Na segunda-feira, o executivo da primeira-ministra Élisabeth Borne sobreviveu a duas moções de censura – numa delas, por apenas nove votos.

Na entrevista, Emmanuel Macron garantiu que vai manter Borne em funções e sublinhou a vitória do executivo face às moções de censura: “Na segunda-feira vimos que não há alternativa [política].”