Actor Idris Elba lidera campanha contra crimes com facas

O actor Idris Elba é o rosto da campanha de combate ao crime com facas na Grã-Bretanha. Nos últimos anos, este tipo de crime tem aumentado, sendo muitas das vítimas adolescentes. Os lucros desta campanha revertem a favor de organizações que trabalham para combater as causas deste tipo de crime.

Idris Elba, 51 anos, conhecido pelos seus papéis nas séries televisivas The Wire e Luther, exige a proibição imediata das catanas e das chamadas "facas zombie" — armas de lâmina originalmente inspiradas nos filmes de zombies.

Para dar início à campanha "Don't Stop Your Future" (Não trave o seu futuro, em tradução livre), foram colocadas pilhas de roupas cuidadosamente dobradas em filas no jardim da Praça do Parlamento, em Londres, para representar as pessoas que morreram devido a crimes com facas. Entre elas, roupas doadas pela família de um adolescente assassinado, usada no momento da sua morte.

"Todos os dias, aumenta cada vez mais o sentimento de impotência em nós, pais. Se tem filhos de uma certa idade, então sabe — esse sentimento é implacável", declara Elba no site da campanha. "Cada ida para a escola. Cada abraço de despedida. Não se pode deixar de pensar se é só isso ou se é o último."

Embora os tiroteios fatais sejam raros na Grã-Bretanha, os crimes com facas estão a aumentar. No ano que terminou, até Junho, cerca de 247 pessoas perderam a vida com o envolvimento de uma faca ou de um instrumento cortante, sendo que muitas das que morreram eram adolescentes ou tinham 20 e poucos anos. Por exemplo, em Setembro, uma jovem de 15 anos foi morta a caminho da escola, em Croydon; e na véspera de Ano Novo, um rapaz de 16 anos foi esfaqueado, em Londres.

Foram mortes sem sentido como estas que levaram Idris Elba a manifestar-se — o actor tem dois filhos, uma rapariga de 22 anos e um rapaz de 9. E diz: "Não posso ficar em silêncio enquanto mais vidas jovens se perdem devido a estes crimes brutais e sem coração."

Em Agosto passado, o Governo anunciou a proibição de catanas e facas do tipo zombie, bem como o aumento da pena máxima para a importação, fabrico, posse e venda destas armas e maiores poderes para a polícia as apreender. No entanto, as alterações ainda não foram objecto de legislação e Elba considera que o Parlamento não deu a atenção que o assunto merecia.