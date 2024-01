TAP saiu do top 10 das companhias mais seguras do mundo: é agora 17.ª

No ranking anual da AirlineRatings, a TAP perde este ano o seu posto no top 10 mundial (era 6.ª em 2023) e deixou de ser a “mais segura da Europa”. Air New Zealand é a melhor do mundo, consideram.

A TAP continua entre as 25 companhias aéreas mais seguras do mundo no novo ranking da AirlineRatings.com, liderado pela Air New Zealand, mas este ano caiu para o 17.º lugar.

Num artigo publicado no seu site este mês, a organização, que atribui ratings às companhias aéreas, revelou que, para 2024, o seu top 25 inclui a TAP, mas a companhia perdeu o seu sexto lugar a nível mundial, que a colocava como a "mais segura" da Europa.

A descida na lista, porém, poderá ter mais a ver com a "elevada concorrência" em matéria de critérios de segurança: saliente-se que o top, habitualmente com 20 companhias, passou agora a 25, porque "as margens [de pontuações] entre as estas companhias era ínfima", segundo disse o editor da AirlineRatings, Geoffrey Thomas, à revista norte-americana Forbes.

No site, as quase quatro centenas de companhias em análise, têm a sua pontuação final resumida em estrelas: sete é o máximo e é esse valor que a TAP também consegue. Como exemplo das pequenas diferenças de pontuações globais entre as companhias nas listas, Thomas dá o exemplo da Qantas x Air New Zealand, "separadas por apenas 1,5 pontos", "extraordinariamente pouco", tendo em conta os vários critérios em jogo. No caso, a Qantas perdeu pela "idade da frota", enquanto a ANZ tem apostado "fortemente" na modernização e inovação.

A tabela mundial é assim liderada pela Air New Zealand, com a australiana Quantas (em primeiro em 2023) e a igualmente australiana Virgin a completarem o pódio.

Já a Finnair é a primeira companhia europeia (8.ª no mundo), seguida da SAS (a Scandinavian é a 11.ª) e a British Airways (15.ª), logo depois surgem a TAP Air Portugal (17.ª), Lufthansa/Swiss Group (18.ª) e da KLM (19.ª).

Criado em 2013, o AirlineRatings.com classifica a segurança e produtos a bordo de 385 companhias aéreas. A TAP tem surgido sempre muito bem classificada e entre os primeiros.

AirlineRatings: As 25 companhias aéreas mais seguras do mundo Air New Zealand Qantas Virgin Australia Etihad Airways Qatar Airways Emirates All Nippon Airways Finnair Cathay Pacific Airways Alaska Airlines SAS Korean Air Singapore Airlines EVA Air British Airways Turkish Airlines TAP Air Portugal Lufthansa/Swiss KLM Japan Airlines Hawaiian Airlines American Airlines Air France Air Canada United Airlines

Para esta classificação, são considerados, entre outros critérios, os acidentes dos últimos cinco anos, incidentes graves nos últimos dois, auditorias das autoridades de aviação e governamentais, a idade das frotas e o treino das tripulações.

No segmento de baixo custo ("low-cost"), com uma classificação separada, a companhia aérea mais segura para 2024 é a Jetstar (Austrália, do grupo da Qantas), entre 20 avaliadas, seguindo-se a easyJet, Ryanair, Wizz e Norwegian.