DCIAP orgulha-se de “afastar Rui Pinto da criminalidade”. Cinco inquéritos arquivados

Apesar da insistência das “águias”, autor do Football Leaks não vai a tribunal em cinco inquéritos. Eventual roubo de informação do Benfica é um dos abrangidos.

O DCIAP confirmou o arquivamento de cinco inquéritos-crime contra Rui Pinto, contrariando a vontade da equipa jurídica do Benfica e rejeitando os recursos do clube da Luz. A decisão, a que o PÚBLICO teve acesso, foi assinada pelo procurador Carlos Casimiro, depois de o pirata informático ter cumprido os requisitos exigidos pela Justiça aquando da suspensão destes mesmos casos. Este "perdão" foi concedido após o hacker ter aceitado colaborar com a Polícia Judiciária, fornecendo aos inspectores as passwords que permitiam aceder a milhões de documentos com informações potencialmente comprometedoras nas mais variadas áreas. Em troca, Rui Pinto prometeu não cometer mais crimes e continuar a ajudar as autoridades portuguesas.

O facto de não ter cometido mais crimes desde Julho de 2020, data em o que juiz Carlos Alexandre aceitou a proposta do Ministério Público de suspender os inquéritos em causa, foi uma das principais razões que originou este arquivamento definitivo. O procurador Carlos Casimiro considera que foi possível “afastar o mesmo [Rui Pinto] da criminalidade”, destacando a “ressocialização” do autor do Football Leaks.

A história do duelo entre Rui Pinto e Benfica prolonga-se há mais de dois anos, com as “águias” a verem os recursos contra o perdão concedido ao hacker sucessivamente rejeitados. Em causa está um dos inquéritos que visa a exfiltração e posterior publicação de informações sensíveis do clube no blogue Mercado de Benfica. Nesta página, foram divulgadas caixas de correio electrónico com a correspondência de dirigentes da Luz, documentos relativos à defesa jurídica do Benfica em casos judiciais e ainda outros ficheiros relacionados com pessoas ligadas ao clube.

Apesar desta decisão, o Benfica é ainda parte interessada no segundo processo que envolve Rui Pinto. O hacker está acusado da autoria de 377 crimes, com o Ministério Público a responsabiliza-lo pela pelo acesso ilegítimo ao sistema informático do Benfica e posterior entrega emails ao director de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques.

Rui Pinto foi condenado a quatro anos de prisão em regime de pena suspensa, no caso em que foi julgado pela autoria de 90 crimes, tendo já apresentado recurso desta decisão. Já em França, foi sentenciado a seis meses de prisão, com suspensão por igual período, por ter acedido ilegalmente aos emails do Paris Saint-Germain. No caso do novo processo em que é suspeito da autoria 377 crimes, os actos evidenciados na acusação ocorreram na mesma altura do que os do caso anterior, com a defesa de Rui Pinto a acusar o Ministério Público de arrastar o denunciante para uma batalha judicial interminável.