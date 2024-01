Inquérito de Estimação: Quinta das Águias

Ivone e Joep Ingen Housz sempre quiseram ter um estilo de vida sustentável. A decisão de se mudarem para uma quinta no meio da natureza não foi difícil. Por isso, em 2004, o casal, ela portuguesa e ele holandês, escolheu uma nova morada: a Quinta das Águias, em Paredes de Coura.

No início, era apenas isso: uma casa de campo com terreno mais que suficiente para plantarem os alimentos que comem e uma zona sossegada onde a família e amigos passavam os tempos livres. Com o tempo, alargaram a ideia de “férias familiares” e acabaram por criar uma unidade de turismo rural.

“Tornou-se rapidamente claro que a Quinta das Águias tinha potencial para beneficiar muitos outros — tanto humanos, como não-humanos. E assim, nasceu a Associação Quinta das Águias com um santuário animal, que acolhe actualmente mais de 130 espécies que encontraram um lar onde podem viver livres de sofrimento”, explica Ivone.

Da lista de animais fazem parte cães, gatos, galinhas, patos, perus, cavalos, ovelhas, pavões, coelhos e tartarugas, mas nenhum está ou estará disponível para adopção.

A Quinta é a morada definitiva de todos eles, e Ivone e Joep a nova família. Cada animal tem um espaço próprio e os que chegam mais debilitados, como aconteceu com o carneiro Zacarias, vivem primeiro com o casal e, depois de recuperados, convivem com os da mesma espécie.

Os voluntários, que vivem em Portugal e no estrangeiro, ajudam a cuidar de todos.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

A criação do regime de Santuário para Animais de Quinta, que neste momento não existe. Os animais acolhidos na Quinta das Águias e noutros santuários do país estão abrangidos pelo regime dos animais de pecuária destinados a consumo humano, o que não faz qualquer sentido, uma vez que esse não é o destino que têm nestes espaços. Vivem livres e são cuidados e acarinhados até chegar o momento de partirem.

Um caso marcante

Todos os animais são importantes para nós, cada um com a sua história de vida difícil. Muitos chegam com o olhar triste e receoso, mas todos com o mesmo desejo de viverem livres e felizes. O nosso carneiro Zacarias é hoje em dia considerado a mascote da quinta. Chegou há cinco anos, muito debilitado, tinha sido retirado da mãe com um mês e meio de vida e leiloado. Teve a sorte de a rifa sair a um casal que estava à espera de um bebé. A senhora grávida decidiu que não queria tirar a vida ao Zacarias, que apesar de outra espécie, era também um bebé.

O casal aceitou o presente, mas queriam-no vivo em vez de lhes ser entregue já preparado após passagem pelo talho, como é habitual nestes casos. Quando chegou à quinta, o Zacarias tinha falta de leite, vinha com uma pneumonia e com feridas na barriga que demoraram mais de um mês a cicatrizar, mas hoje é um carneiro forte e saudável. No início não lhe apetecia viver com os restantes amigos da mesma espécie, por isso, ficou com o galo Francisco e outras duas galinhas. Agora, já adolescente, resolvemos de novo levá-lo para junto das outras ovelhas e, depois de algumas festas, volta para os seus amigos com quem adora estar.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

A adopção de um animal tem de ser muito bem pensada e decidida em família. Nunca poderá ser uma decisão momentânea. Um animal não é um presente que pode ser descartado quando não interessar. É um novo membro da família, que precisa de atenção e carinho, de alimentação saudável, de cuidados médicos, passeios diários se for um cão e não esquecer o que fazer com ele quando vamos de férias.

Há animais que não são de todo para viver dentro de casa, como os coelhos ou porquinhos-da-índia. É desumano obrigá-los a viver em gaiolas e o mesmo se aplica a pássaros ou tartarugas em aquários ou tabuleiros pequenos com uma palmeira de plástico no meio. Os animais são seres que, tal como nós, sentem dor, desconforto e temos de os respeitar.

Quinta das Águias Foto Contactos| voluntariado@quintadasaguias.org Site Instagram Facebook

Um projecto que tem de ser conhecido

Sugerimos duas associações que fazem um trabalho magnífico: a Animais de Rua e a Animal Save and Care Portugal

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Vale muito a pena conhecer a Aline Mendes, designer e ilustradora que há anos empresta o seu imenso talento à associação em regime pro bono, e enriquece a comunicação da Quinta das Águias com os seus apoiantes e amigos.