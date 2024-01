Três meses de guerra em números

Os números – de mortos, deslocados, reféns, da destruição e da fome – não contam toda a história, mas dizem muito sobre o que tem sido esta guerra.

1194

Mortos do 7 de Outubro

Segundo o Governo de Israel, a vaga de ataques lançada pelo Hamas contra alvos militares e comunidades civis na manhã de 7 de Outubro matou mais de 1194 pessoas (800 corpos foram identificados como civis) e fez 4834 feridos.

22.722

Mortos na Faixa de Gaza

Até sábado, o Ministério da Saúde de Gaza (cujos números são considerados credíveis por várias agências da ONU) contabilizava 22.722 mortos provocados pelos ataques israelitas, incluindo 9730 crianças e 6830 mulheres. Há ainda mais de 7000 palestinianos que permanecem debaixo dos escombros e o número total de feridos excede os 58.166. Há um mês, responsáveis das IDF (Forças de Defesa de Israel) citados pelo jornal The Times of Israel diziam que “por cada combatente do Hamas morto foram mortos aproximadamente dois civis”, confirmando que até então tinham sido mortos “mais ou menos” 5000 membros do Hamas (e 10 mil civis).

1,9 milhões

Os deslocados em Gaza

Segundo a UNRWA, a agência da ONU que apoia os refugiados palestinianos, havia este sábado 1,9 milhões de deslocados na Faixa de Gaza, território com uma população de 2,3 milhões. Destes, 1,4 milhões estão abrigadas em instalações da organização.

90%

Fome em Gaza

De acordo com o Programa Alimentar Mundial, em Dezembro, mais de 90% da população da Faixa de Gaza enfrentava uma “insegurança alimentar aguda”. Agora, “do total de pessoas em situação de fome catastrófica” no mundo, “80%, ou quatro em cada cinco pessoas, está neste momento em Gaza”, disse o director do PAM, Arif Husain, à revista The New Yorker. São 577 mil palestinianos, de um total de 700 mil pessoas em todo o mundo.

70%

Edifícios destruídos

Quase 70% das 439 mil casas de Gaza e metade dos seus edifícios foram destruídos ou danificados, escreveu a semana passada o diário The Wall Street Journal, enumerando alguns: “igrejas bizantinas e mesquitas antigas, fábricas e prédios de apartamentos, centros comerciais e hotéis de luxo, teatros e escolas”. Os ataques israelitas destruíram ainda “grande parte das infra-estruturas que forneciam água, electricidade, comunicações e cuidados de saúde” (segundo o Hamas, 23 dos 35 hospitais de Faixa de Gaza estão fora de serviço).

40 a 45%

Bombas imprecisas

A meio de Dezembro, responsáveis dos serviços secretos norte-americanos disseram à CNN que 40 a 45% das 29 mil munições ar-terra largados em Gaza até então eram munições não guiadas que colocam mais riscos aos civis, as chamadas “bombas imprecisas” (ou “dumb bombs”).

176

Militares israelitas mortos

As IDF anunciaram este sábado a morte de mais um oficial em combate no Norte da Faixa de Gaza, elevando para 176 o número de militares mortos desde o início da ofensiva terrestre no território palestiniano.

136

Reféns do Hamas

Das 234 pessoas de várias nacionalidades (a maioria israelitas) feitas reféns pelo Hamas a 7 de Outubro 136 permanecem detidas em Gaza, de acordo com o Governo de Israel. Durante a trégua de Novembro, foram libertados 111 reféns (as IDF libertaram mais um refém). Em Gaza estão ainda 22 pessoas mortas (assassinadas logo a 7 de Outubro ou que morreram, entretanto) que Israel quer recuperar.

233 mil

Deslocados em Israel

De acordo com o Ministério do Turismo, 233 mil pessoas deixaram as suas casas em Israel devido à violência. Este número inclui as populações junto à Faixa de Gaza e os mais de 80 residentes do Norte de Israel retirados pelo Exército ou que saíram pelos seus meios.

200 mil

Mobilização no Norte

Israel mantém 200 mil soldados mobilizados nas imediações da fronteira libanesa, num momento em que as trocas de disparos com o Hezbollah já mataram 148 membros do Hezbollah, 19 de outros grupos armados, e 19 civis, incluindo três jornalistas, no Líbano, e nove soldados e quatro civis em Israel.

77

Jornalistas mortos

Até 5 de Janeiro, “as investigações preliminares” do Comité para a Protecção dos Jornalistas confirmavam a morte de pelo menos 77 jornalistas mortos desde o início da guerra. Segundo o governo do Hamas, são já 107 os jornalistas vitimas dos ataques israelitas em Gaza.