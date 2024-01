Rússia lança ataque contra a Ucrânia com mais de 20 drones e três mísseis

Ataque tinha como alvos principais o sul e leste do país, segundo a Força Aérea. Rússia utilizou quase 300 mísseis e mais de 200 drones nos últimos dias de 2023 e nos primeiros dias de 2024.

A Rússia lançou um ataque nocturno contra a Ucrânia com 28 drones e três mísseis de cruzeiro. O ataque tinha como alvos principais o sul e o leste do país, segundo informou a Força Aérea da Ucrânia neste domingo. Os sistemas de defesa aérea terão destruído 21 drones.

“O inimigo está a mudar o foco do ataque para os territórios da linha de frente – as regiões de Kherson e Dnipropetrovsk foram atacadas por drones”, disse o porta-voz da Força Aérea, Yuriy Ihnat, ao canal público de televisão da Ucrânia.

As autoridades regionais de Dnipropetrovsk disseram, no Telegram, que 12 pessoas ficaram feridas num ataque de drone na cidade de Dnipro. Pelo menos uma instituição de educação, dois prédios residenciais e um edifício administrativo terão ficado danificados.

Ihnat disse que os drones foram quase todos destruídos por equipas móveis, poupando os “escassos” mísseis de defesa aérea.

O porta-voz referiu que forças ucranianas usaram alguns mísseis para repelir dois grandes ataques russos das últimas semanas e que "os processos para continuar a fornecer à Ucrânia o número de mísseis necessários para repelir ataques aéreos estão em andamento".

A Rússia utilizou quase 300 mísseis e mais de 200 drones em ataques nos últimos dias de 2023 e nos primeiros dias de 2024.

As primeiras horas do novo ano foram marcadas por trocas de acusações entre a Rússia e a Ucrânia por ataques que ocorreram durante a madrugada. As autoridades ucranianas dizem ter sido alvo de uma incursão nocturna em Odessa que matou uma pessoa. Por sua vez, a Rússia diz que a Ucrânia matou quatro pessoas durante um ataque à cidade de Donetsk. Os ataques aconteceram pouco depois dos discursos dos presidentes dos dois países.