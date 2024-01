A marca de sapatilhas Veja quer ser “uma crítica ao capitalismo actual”

Com fábricas do outro lado do Atlântico, a marca francesa aposta na sustentabilidade e escolhe Portugal para produzir sapatilhas para o mercado europeu.

Chove em Paris. Tocamos à porta do número 146 da Rue du Faubourg Poissonnière, passamos a portaria, depois o espaço de refeições e, de seguida, entramos num edifício onde a luz do dia entra directamente do tecto envidraçado e uma escadaria branca domina o espaço. Manhã cedo e, como numa fábrica, os trabalhadores vão entrando. A maioria dos 250 a 300 funcionários é jovem, com um ar descontraído e, nos pés, calça sapatilhas Veja. Estamos na sede da marca francesa que embora aposte na sustentabilidade desde sempre, reconhece que são pouquíssimos os clientes que conhecem esta sua faceta, comprando o seu produto porque está na moda e não pelo que poderá contribuir para um planeta mais saudável, reconhece o fundador Sebástian Kopp.