Pedro Silva Pereira, Manuel Pizarro e Ana Catarina Mendes na Comissão Política

O órgão, que constitui a direcção do partido, só será escolhido na próxima semana na primeira reunião da Comissão Nacional.

Pedro Nuno Santos convidou o eurodeputado Pedro Silva Pereira, os ministros Manuel Pizarro e Ana Catarina Mendes e o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes para a Comissão Política Nacional, a direcção política do partido que será escolhida na primeira reunião da comissão nacional, órgão mais alargado que será eleito amanhã pelos congressistas.

O eurodeputado, que foi braço direito de José Sócrates no Governo, foi apoiante de Pedro Nuno Santos na corrida para a liderança. Pedro Silva Pereira já era membro da Comissão Política do PS na era António Costa.

Duarte Cordeiro, que foi sempre número dois de facto de Pedro Nuno Santos, também continua na Comissão Política assim como Tiago Barbosa Ribeiro, um dos 'pedronunistas' de sempre e que foi candidato à Câmara do Porto nas anteriores autárquicas.

Também Álvaro Beleza, antigo apoiante de António José Seguro mas que agora deu o aval à candidatura de Pedro Nuno, também continuará na CPN. Patrícia Faro, líder das mulheres socialistas da Federação do Porto é outro dos nomes que integrará este órgão, por indicação do novo líder.

Tal como o PÚBLICO noticiou, integrarão a Comissão Política por indicação de José Luís Carneiro o ministro das Finanças, Fernando Medina, Eurico Brilhante Dias, o líder da bancada parlamentar socialista, Augusto Santos Silva (presidente da Assembleia da República), Mariana Vieira da Silva (ministra adjunta e da Presidência) e Inês de Medeiros (presidente da Câmara de Almada).

Também por indicação de Carneiro entrarão na CPN os antigos ministros Luís Capoulas Santos e José Vieira da Silva, o eurodeputado Carlos Zorrinho, o secretário de Estado André Moz Caldas, a antiga ministra e ex-candidata à Presidência Maria de Belém Roseira, o secretário-geral da Associação Nacional de Municípios Rui Solheiro, a presidente da Câmara da Ponta do Sol Célia Pecegueiro, e as deputadas Jamila Madeira, Maria Antónia Almeida Santos, Susana Amador e Maria da Luz Rosinha.

Em relação à Comissão Nacional do PS, o órgão máximo entre congressos, o presidente dos socialistas, Carlos César, comunicou que deu entrada uma lista, que resulta de um acordo entre o secretário-geral, Pedro Nuno Santos, e os candidatos derrotados José Luís Carneiro e Daniel Adrião. José Luís Carneiro indicará 35% do total de 251 efectivos e Adrião terá direito a quatro elementos.

Liderada por Francisco Assis, essa lista "de unidade" para a Comissão Nacional do PS, de acordo com fonte deste partido, vai integrar, entre outras figuras, a ex-ministra da Saúde Marta Temido, apontada como potencial candidata à presidência da Câmara de Lisboa, a vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela e a secretária de Estado Ana Sofia Antunes. Com Lusa