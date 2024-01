Inteligência artificial ou roubo natural?

A decisão que vier a ser proferida na acção judicial apresentada no passado dia 27 de Dezembro, num tribunal de Nova Iorque, pela New York Times Company contra a Microsoft Corporation, a OpenAI e outras empresas que lhe estão ligadas no âmbito de inteligência artificial (IA), será determinante neste continuamente novo mundo do saber e da informação em que vivemos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt