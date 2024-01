Rio de Janeiro em fogo alto: a nova cara da gastronomia carioca

“O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo…”, como canta Gilberto Gil em versos que fizeram a beleza natural da cidade carioca tornar-se mundialmente conhecida — talvez o cartão postal mais difundido quando falamos do Brasil. Belo, sempre; mas talvez o Rio de Janeiro nunca tenha sido tão gastronómico. Além das praias e das montanhas cobertas pela Mata Atlântica, do samba a ressoar em cada esquina e do estilo de vida relaxado sempre com sandálias de borracha aos pés, a capital fluminense quer mostrar que come muito bem, obrigado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt