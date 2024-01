Aqui também há escritores. Na Rota Literária do Algarve a região lê-se na paisagem poética

A paisagem descrita pela literatura dá outro Algarve a descobrir, numa rota que percorre a região, da “Cintra do Algarve” ao Alte de Cândido Guerreiro ou às “mudas sentinelas” do Ameixial.

Helena Martiniano foi nascer a Monchique, mas os três primeiros anos foram vividos no berço que as Caldas parecem formar, de tão aconchegadas entre as montanhas. Os avós moravam aqui e por isso continuou a regressar com frequência. “Brincava aqui na ribeira. Um primo meu morava ali em cima e andávamos aí atrás dos gatos o tempo todo. Havia muitos gatos aqui”, recorda a vereadora da autarquia de Monchique com o pelouro do Turismo. “As pessoas de Monchique sempre vieram muito às Caldas, sempre tiveram uma grande ligação.”