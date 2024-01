Fernando Medina e Eurico Dias na comissão política do PS indicados por Carneiro

Fernando Medina e Eurico Brilhante Dias vão integrar a comissão política do PS, a eleger, na manhã de domingo, pelos delegados ao 24.º Congresso do PS, que se inicia esta sexta-feira, na FIL, em Lisboa. Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Inês de Medeiros são outros nomes indicados por José Luís Carneiro.

No sábado, a moção global de estratégia apresentada por José Luís Carneiro será apresentada por André Moz Caldas, que coordenou a sua elaboração. Será também André Moz Caldas que irá coordenar a indicação de conteúdos desta moção para o futuro programa eleitoral do PS que está a ser coordenado por Alexandra Leitão.

Para essa tarefa, André Moz Caldas terá a colaboração de Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, Capoulas Santos, Carlos Zorrinho, José Leitão e Vasco Franco.

Como o PÚBLICO noticiou, o novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, estabeleceu um acordo com o candidato derrotado, José Luís Carneiro, em que ficou estabelecido que as listas aos órgãos de direcção do PS seriam elaboradas em conjunto, na proporção de 65% para nomes a indicar pelo líder e 35% propostos por José Luís Carneiro.