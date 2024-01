Os dez trabalhos de Pedro Nuno Santos

Ainda que conte com boas sondagens, o novo líder do PS tem muitos desafios pela frente até às eleições legislativas de 10 de Março.

Pedro Nuno Santos chega à liderança do PS de forma intempestiva e inesperada, sem tempo de maturação de ideias e equipas, após a demissão de António Costa, tanto de primeiro-ministro como de secretário-geral do PS. De 7 de Novembro até 10 de Março — escassos quatro meses —, teve de preparar a candidatura a líder do PS, fazer uma campanha interna com um adversário algo inesperado, preparar um congresso e reconstituir todos os órgãos do partido, elaborar um programa eleitoral, fazer uma campanha e obter resultados dignos tanto nos Açores, também atirados para eleições antecipadas, como na Assembleia da República. Tem, pois, pela frente, muitos e grandes desafios. Identificamos-lhe dez trabalhos, tantos como os que enfrentou Hércules.