Morreu Bruno Fernandes. Modelo e DJ tinha 38 anos

Morreu o modelo e DJ português Bruno Fernandes, com 38 anos. A notícia foi avançada, nesta quinta-feira, pela agência Blast, que o representava em Portugal. “É com profundo pesar que a Blast Models anuncia o falecimento de Bruno Fernandes”, publicaram no Instagram. Para já, não há causa oficial de morte.

Apesar de não se conhecerem muitos detalhes sobre a vida do modelo, sabe-se que o português, natural de Vila Real, fez carreira no Dubai como manequim, tendo regressado a Portugal nos últimos anos. Na página de Instagram, que continua aberta ao público, Bruno Fernandes partilhava com frequência momentos com o filho, agora com três anos.

Nos comentários da publicação da agência Blast, onde se anuncia a sua morte, multiplicam-se as mensagens de pesar, e alguns amigos do manequim reagiram nas redes sociais, com mais explicações sobre a sua morte. “Mais um amigo de sempre não aguenta mais a alma dentro do corpo e decide deixar de estar por cá. Quão insuportável se terá tornado o mundo para que optemos por deixar de lhe pertencer? Quão toldados pela superficialidade das horas estaremos para nos termos esquecido como se vive?”, escreve o cantor Zé Manel, antigo vocalista da banda Fingertips.

A advogada Patrícia Cipriano, comentadora habitual na televisão e que era próxima de Bruno Fernandes, acusa Portugal de nunca ter valorizado o seu talento. “O Bruno era um rapaz nortenho de Vila Real, trabalhador, um manequim maravilhoso, um homem lindo de morrer que, aliás, teve um sucesso enorme no Dubai. Voltou ao país que o viu nascer para investir tudo o que ganhou. Não devia ter voltado. Roubaram-no e abusaram da ingenuidade”, escreve no Instagram.

Os dois amigos de Bruno Fernandes traçam o paralelismo entre a sua morte e da actriz Ana Afonso, com 47 anos, que também foi conhecida nesta quinta-feira. “A morte dos dois representa, assim, a morte do sonho de muitos como eles. Falo de artistas que vivem na mais profunda tristeza por não terem palcos que os acolham ou apoio na falta de recursos financeiros para manterem a dignidade que lhes é devida”, acrescenta a advogada.

Bruno Fernandes continuava agenciado enquanto manequim, mas recentemente trabalhava também como DJ. Nas redes sociais, mostrava alguns vídeos das festas onde colocava música, bem como memórias da vida no Médio Oriente. Numa das publicações, pode ver-se o modelo com o actor Ângelo Rodrigues, que, nesta sexta-feira, partilhou uma fotografia do amigo a preto e branco, sem qualquer legenda.