Rangel estranha “coincidências” e diz que “há” mão invisível contra Montenegro

Em entrevista ao PÚBLICO-Renascença, Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente do PSD, comenta a recente polémica com a casa em Espinho do líder do partido, Luís Montenegro, e defende a honra de Marcelo Rebelo de Sousa no caso das gémeas luso-brasileiras. Sobre Pedro Nuno Santos, acusa o recém-eleito secretário-geral socialista de estar a tentar passar por quem não é e, por causa disso, não passar de "um tigre de papel". O PSD aprova esta quinta-feira, em reunião do Conselho Nacional, a nova AD, com CDS, PPM e independentes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt