Montenegro rejeita estar “condicionado” e garante: “Não tive nenhum benefício indevido”

“Cada cêntimo que investi nas obras da casa da minha família foi pago com o esforço do meu trabalho e da minha mulher” e segundo “as licenças emitidas pelas autoridades competentes”, diz Montenegro.

O presidente do PSD garante que não teve "nenhum benefício indevido" na construção da sua casa, em Espinho, e que todas as facturas emitidas "foram comunicadas" à Autoridade Tributária. Luís Montenegro diz que não voltará a falar do inquérito aberto pelo Ministério Público (MP) até que "a Justiça fale", assegura que não irá vacilar "um segundo no caminho" até às eleições legislativas de 10 de Março e frisa não estar "nada condicionado" pela abertura do inquérito conhecida esta sexta-feira.