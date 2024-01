Rede que criava e vendia cachorros desmantelada em Espanha

Autoridades encontraram ossadas de animais durante as buscas e ainda medicação para a prática de eutanásia em cães e gatos. Animais eram transportados sem água e comida durante longas horas.

A Polícia Nacional espanhola desmantelou uma rede que se dedicava à importação, criação e venda de cachorros. As autoridades resgataram mais de uma centena de cães durante as buscas, com os agentes a encontrarem ainda ossadas de animais e medicação para a prática de eutanásia em cães e gatos. Foram detidas oito pessoas após a realização das buscas.

Os animais seriam importados a partir de países de Leste e comercializados em Espanha com documentação falsa. Eslováquia e Hungria eram os dois principais “fornecedores” destes traficantes espanhóis, com os cachorros a fazerem a viagem de 15 horas até Espanha em veículos sobrelotados. Assim que era estabelecida uma relação de confiança entre ambas as partes, aumentava a importação de cachorros – que seriam posteriormente transferidos para centros de criação localizados em Madrid e na Catalunha.

A Polícia Nacional diz em comunicado que os transportes destes animais ocorriam sem condições de higiene e segurança, com os cachorros a ficarem privados de comida ou água durante largos períodos de tempo. Os cães que mostravam sinais de doença eram também comercializados, com os traficantes a ocultarem dos compradores quaisquer problemas de saúde. Há relatos de animais que morreram logo após serem vendidos.

Foto Dois cachorros resgatados a rede de tráfico animal Polícia Nacional

O esquema beneficiou da participação de um veterinário espanhol, elemento que tinha acesso à medicação necessária e que podia atestar a inoculação dos animais e a emissão dos certificados de saúde. As autoridades espanholas dizem que este profissional concedeu um “aspecto legal” a uma multitude de documentos, ajudando assim os traficantes na persecução dos objectivos da rede.

“Durante as quatro buscas realizadas, puderam constatar-se todos os indícios investigados, localizando-se matéria óssea de animais mortos, documentação abundante comprovativa dos ilícitos, cartões veterinários selados por preencher, quatro selos veterinários, adesivos de vacina e ainda uma grande quantidade de medicamentos tanto para uso veterinário e humano – inclusive fora do prazo – destinado aos animais”, resume a polícia espanhola.

Nos últimos seis meses, as autoridades resgataram mais de 500 animais em toda a Espanha. As operações envolvem sobretudo o resgate de cachorros, obrigando a uma forte colaboração de vários departamentos. Nesta mais recente busca participaram elementos ligados à polícia, a organizações ambientais, agrícolas e de defesa pelos direitos dos animais.