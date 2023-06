O “P” mais importante para o bem-estar dos animais

Tudo começou em 2022, ano em que foi lançada a plataforma Pétis. O primeiro e único ecossistema digital onde pode encontrar todos os serviços essenciais para o seu animal de estimação: ração seleccionada, brinquedos, suplementos, seguros, uma rede nacional de serviços de bem-estar e saúde, dicas e artigos exclusivos e ainda campanhas e ofertas exclusivas.

A felicidade e a defesa do bem-estar de todos os animais de estimação é uma das grandes missões da Pétis. Por isso estabeleceu uma parceria com a Provedoria dos Animais da Câmara de Lisboa para a criação de uma rede de abrigos de gatos de rua a ser instalada nos principais jardins da Grande Lisboa.

O protótipo do novo abrigo para gatos de rua foi apresentado na Feira do Livro 2023, em Lisboa, no Pétis Spot, local onde também decorreram acções de sensibilização para a importância da nutrição adequada a cada perfil de animal, vantagens e serviços. Decorreu ainda uma doação de 500 quilos de ração à Associação Animais de Rua, dando continuidade à acção social da marca que já conta mais de uma tonelada de donativos só no Roadshow Solidário que está a realizar de norte a sul de Portugal.

Fotogaleria

Summer Roadshow, o que é?

Como o nome indica, esta é uma iniciativa que pretende colocar a Pétis na estrada. E porquê? Não só será uma forma de festejar o primeiro ano da marca, como também de doar ração a associações de norte a sul do país. A Pétis tem estabelecido parcerias com instituições de resgate e acolhimento de animais abandonados, com o objectivo de contribuir para o seu bem-estar. Desde o ano passado já são mais de quatro toneladas de ração doadas a cerca de 17 organizações nacionais, incluindo entidades de apoio a pessoas em situação de maior fragilidade e sem-abrigo, com dificuldades em proporcionar uma alimentação adequada aos seus animais de companhia, que muitas vezes são o seu principal referencial de afecto. Assim, o Roadshow surge como uma ajuda extra e fundamental. De Braga a Portimão, a carrinha Pétis vai percorrer todos os pontos do mapa. A viagem arrancou já em Junho e foi nos dias 16, 17 e 18 que a paragem se fez por Lisboa. Ao longo de todo o Summer Roadshow, a Pétis tem como objectivo apoiar as instituições Animais de Rua, em Lisboa e no Porto, Rescue Animal, no Algarve, Quintinha ABC, em Palmela, a APA, em Torres Vedras, Casa Coimbra, em Coimbra, a AFECTU, em Aveiro, entre muitas outras.

Gestos que fazem a diferença. Foto A juntar à lista de projectos desenvolvidos pela Pétis, foi também no início deste ano que a marca esteve presente no Pet Festival, no Parque das Nações, e deu ainda vida a uma iniciativa com o objectivo de doar até 200 quilos de ração à Associação Protectora dos Animais. Por cada fotografia tirada no stand da Pétis Experience, um quilo de ração foi doado. Para Tiago Neves, Director-Geral da Pétis, a “Sociedade Protectora dos Animais tem vindo a desenvolver um trabalho notável no que toca ao apoio de animais em dificuldade e risco e, por essa razão, temos um grande orgulho em associar-nos a esta causa. Temos a certeza que vamos contribuir para um maior conforto alimentar dos pets que fazem parte da associação”. Sabendo que nem todos os animais têm acesso a este tipo de condições, esta foi uma iniciativa que marcou pela diferença.

O caminho ainda é longo, mas todo o trabalho desenvolvido pela Pétis, marca do Grupo Ageas Portugal, tem sido pensado no sentido de o encurtar.​