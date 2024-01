Fotografia viral de “pivot” israelita com arma no coldre em estúdio é autêntica

A publicação

O contexto

Uma fotografia que, alegadamente, mostra uma pivot israelita a apresentar um programa de notícias com uma arma no coldre tornou-se viral em redes sociais como o Instagram e o X (antigo Twitter) nos últimos dias.

Partilhada por várias páginas distintas, a imagem em questão mostra a jornalista israelita Lital Shemesh, em estúdio, enquanto estaria em directo para o canal israelita Channel 14, com uma arma na sua posse (assinalada por um círculo vermelho) junto a outros aparelhos.

“Uma pivot israelita vista aqui com uma arma na cintura durante um noticiário. Os ataques terroristas do Hamas a 7 de Outubro estão a mudar as políticas de uso de armas em Israel, com mais e mais cidadãos a escolher transportar armas”, lê-se numa das publicações da página de notícias Visegrád 24.

Os factos

A própria Lital Shemesh partilhou a publicação da Visegrád 24 na sua página pessoal no X. “Não se metam com as mulheres judias”, escreveu Shemesh na publicação, com um emoji de um bíceps flectido e de uma bandeira israelita.

Adicionalmente, à hora de publicação deste artigo, a jornalista já partilhou, também, as publicações de outras duas páginas do X que integravam a mesma fotografia.

Lital Shemesh é pivot do Channel 14, um canal israelita conhecido por assumir, tendencialmente, posições pró-Netanyahu. Segundo o Times of Israel, que o considera um “canal de notícias incendiário de direita”, o Channel 14 começou a ganhar mais audiências em 2023, por dar voz a “conservadores fartos dos noticiários tradicionais”.

Para verificar se a página na rede social X de Lital Shemesh era autêntica, o PÚBLICO visitou o site oficial do Channel 14 e consultou as páginas de redes sociais do mesmo. Consequentemente, constatou que nas publicações com origem no X, onde inclui trechos de noticiários, o canal identifica, em várias situações, os jornalistas. Nos vídeos onde surge Lital Shemesh, a página que identificam é a mesma que partilhou, várias vezes, a fotografia da jornalista com a arma.

Nas suas páginas pessoais no Facebook e no X, Lital Shemesh também já havia publicado uma fotografia, a 28 de Dezembro, com uma arma em riste, numa sala de treino de tiro. “Armem-se” (em tradução livre), lê-se na descrição da publicação.

O receio que invadiu a população israelita com o ataque do Hamas de 7 de Outubro fez aumentar o número de pedidos de licenças de porte de arma, até Dezembro, oito vezes, para 260 mil. No final de Novembro tinham sido aprovados 26 mil novos pedidos.

Para ter licença de porte de arma, escreve o Jerusalem Post, um cidadão israelita tinha de ter mais de 21 anos, viver no país há mais de três anos, passar um exame físico, psicológico e de utilização de armas, e ter o seu contexto analisado pelo Ministério da Segurança Pública. No entanto, posteriormente ao ataque do Hamas, o governo israelita anunciou que ia trabalhar no sentido de facilitar e agilizar o acesso à licença de porte de arma.

Veredicto

A fotografia divulgada nas redes sociais que mostra uma pivot israelita em estúdio com uma arma no coldre é autêntica, tendo sido, inclusivamente, partilhada nas redes sociais pela própria pivot que protagoniza a imagem.