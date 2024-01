Escolas russas na fronteira com a Ucrânia encerradas após ataques a Belgorod

As autoridades russas de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciaram esta quinta-feira o prolongamento das férias escolares e recomendaram que as universidades ensinem remotamente, após ataques ucranianos em resposta a bombardeamentos russos.

“Anuncio as decisões que foram tomadas: prolongar as férias escolares de 9 a 19 de Janeiro” nos municípios, incluindo na cidade de Belgorod, capital regional com cerca de 360.000 habitantes, anunciou o governador Vyacheslav Gladkov na rede social Telegram.

“Nas faculdades e universidades técnicas localizadas nesses municípios, recomenda-se a realização de sessões remotas. E, se necessário, prolongar as férias”, acrescentou o governador.

Gladkov não especificou as razões desta decisão, mas a sua região — que foi frequente alvo de ataques — foi atingida nos últimos dias por bombardeamentos em grande escala por parte das forças ucranianas, incluindo um ataque sem precedentes contra a cidade de Belgorod no sábado, que terá provocado 25 mortes e mais de cem feridos.

Na noite de terça-feira, Belgorod foi atacada por quatro vagas de mísseis ucranianos, que provocaram uma morte e 11 feridos.