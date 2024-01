A praça mais triste de Israel

1. Não me lembro de uma manifestação tão triste como a que vi no sábado à noite em Telavive. Quando se juntam milhares de pessoas, há uma energia, seja de celebração, fúria ou luto. Mas ali, para onde quer que olhássemos, a atmosfera era de abatimento, com gente atordoada, de olhos vermelhos ou a chorar. Muitos milhares de pessoas tristes na imensidão da praça do Museu de Arte de Telavive, que depois de 7 de Outubro passou a ser conhecida como Praça dos Reféns.

