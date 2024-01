Opart, que gere São Carlos e CNB, tem finalmente uma convenção colectiva de trabalho

O conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), estrutura responsável pela gestão do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), da Companhia Nacional de Bailado (CNB) e dos Estúdios Victor Córdon, em Lisboa, celebrou com o sindicato Cena-STE, na passada sexta-feira (29 de Dezembro de 2023), a assinatura do seu primeiro acordo de empresa (AE). Esta convenção colectiva de trabalho, uma vontade antiga dos trabalhadores que passou anos a ser negociada, deverá permitir conquistas significativas como aumentos salariais para os trabalhadores que auferem rendimentos mais baixos, “a progressão efectiva de carreiras de forma transversal” e “a regulação de horários”, resume o Cena-STE.

