Bully XL encontrado morto com patas queimadas um dia antes do Reino Unido proibir a raça

O cão foi encontrado no sábado, 30 de Dezembro, com as patas amarradas e queimadas, uma das orelhas cortada e o crânio fracturado. A raça é proibida no país desde 31 de Dezembro.

As autoridades britânicas encontraram um cão de raça american bully XL morto e com várias queimaduras nas patas dianteiras numa rua em Carshalton, no sul de Londres. O animal tinha também o crânio fracturado.

O cão foi encontrado no sábado, 30 de Dezembro de 2023, um dia antes de a raça ser proibida em Inglaterra e no País de Gales. Segundo a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), associação que promove o bem-estar dos animais no Reino Unido, as patas da frente do cão estavam amarradas e uma das orelhas cortada, escreve o The Independent.

A associação adiantou ainda que, para já, não é possível determinar se a ferida no crânio aconteceu na sequência de um atropelamento acidental ou se os responsáveis pela lesão na cabeça foram os mesmos autores dos maus-tratos e queimaduras. Citada pelo mesmo jornal, Harriet Daliday, inspectora da RSPCA, adianta que as causas da morte estão a ser investigadas e apelou a que fossem partilhadas mais informações sobre o incidente.

Por enquanto, a associação acredita que o cão vivia em Carshalton com o dono e que conseguiu fugir quando os ventos fortes derrubaram a cerca do jardim.

No final do ano passado, o Governo de Rishi Sunak declarou que os animais tinham de ser obrigatoriamente registados até 31 de Dezembro, data em que passam a integrar a lista dos cães perigosos. Isto significa que a venda, posse e criação desta raça é ilegal no Reino Unido e que os bully XL que não tiverem dono serão eutanasiados. A partir de 1 de Fevereiro, será considerado crime ter um cão bully XL em Inglaterra e no País de Gales sem um certificado.