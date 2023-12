Reino Unido vai proibir cães de raça bully XL a partir de Fevereiro

O Governo britânico anunciou que os cães de raça american bully XL vão ser proibidos no Reino Unido e País de Gales a partir de 1 de Fevereiro de 2024.

A medida, que foi inicialmente discutida em Setembro, tem como objectivo acabar com uma crescente onda de ataques. A raça, que foi responsável por seis dos dez ataques de cães registados em 2022, vai ser incluída na lei dos cães perigosos a partir de 31 de Dezembro. Isto significa que venda, posse e criação desta raça passará a ser ilegal e que os bully XL que não tiverem dono serão eutanasiados.

No entanto, nem todos os cães desta raça vão ser abatidos (pelo menos por enquanto). O Governo britânico obrigou os criadores a parar de fazer criação desta raça. Quem tem um destes cães em casa terá de cumprir várias regras que incluem o registo do animal até ao final deste ano. Além disso, os animais devem ter microchip e ser castrados. Quando saem à rua é também obrigatório que usem trela e açaime. Se os donos não cumprirem podem incorrer numa multa e o cão será capturado pela polícia.

Para perceberem se o cão é um bully XL, o Governo de Rishi Sunak elaborou uma definição oficial. Segundo o documento, os cães desta raça são fortes e musculados, têm um focinho quadrado e com rugas, maxilares fortes, pescoço largo e pêlo brilhante e liso. No entanto, escreve o Guardian, a definição preocupa organizações de defesa dos animais que temem que outros cães com a mesma aparência, mas que não são considerados perigosos ou potencialmente perigosos sejam capturados.

Entretanto, vários tutores optaram por abater os cães. O Governo britânico declarou que iria dar uma compensação monetária de quase 235 euros aos donos de bully XL que decidam eutanasiar os animais no veterinário.

A Escócia, por outro lado, considerou a medida “prematura” e anunciou que a proibição não será aplicada no país apesar destes cães também terem atacado pessoas, escreve o The Telegraph. A decisão tem levado algumas associações de protecção animal do Reino Unido a enviarem os bully XL para a Escócia e Irlanda do Norte, onde também não são proibidos, até ao último dia do ano.

Além de Inglaterra e País de Gales, a raça está também proibida na Turquia e Emirados Árabes Unidos. Na Irlanda, apesar de ser permitido ter os animais, os bully XL tem de cumprir regras que incluem circular na rua com açaime e trela curta com menos de dois metros.