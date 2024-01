Pelo menos dez explosões ouvidas em Kiev. Rússia bombardeia Kharkiv

Presidente da câmara de Kiev avisou a população que as defesas antiaéreas da capital continuam activas e pediu que permanecesse nos abrigos até ao fim do alerta.

Pelo menos uma dezena de explosões que abalaram edifícios no centro da cidade foram ouvidas na manhã desta terça-feira em Kiev, de acordo com jornalistas da agência de notícias France-Presse (AFP). Pelo menos quatro pessoas morreram.

A administração militar de Kiev afirmou que fragmentos dos mísseis abatidos tinham caído em vários bairros, incluindo em zonas residenciais. Antes, o exército ucraniano tinha emitido alertas aéreos no país e advertiu para a ameaça de lançamento de mísseis russos.

"Perigo de mísseis nas zonas onde os alertas aéreos estão em vigor! Ameaça de lançamento de mísseis de cruzeiro a partir de aviões Tu-95MS. Um total de 16 bombardeiros estratégicos Tu-95MS estão no ar", afirmou a força aérea ucraniana na plataforma de mensagens Telegram.

Em Kiev, uma mulher idosa morreu numa ambulância devido aos ferimentos sofridos durante os bombardeamentos. Um casal morreu na região de Kiev, segundo a procuradoria ucraniana, e uma quarta pessoa morreu na região de Kharkiv, segundo as autoridades regionais.

De acordo com uma mensagem publicada na rede social Telegram pela companhia nacional de electricidade Ukrenergo, mais de 250 mil pessoas ficaram sem energia na região de Kiev devido aos ataques russos.

A cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, também foi bombardeada por mísseis russos, à semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, disse o presidente do município, Ihor Terekhov. "Kharkiv está a ser alvo de um ataque maciço de mísseis. É muito perigoso sair dos abrigos", avisou o responsável na plataforma de mensagens Telegram.