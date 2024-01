Mais um reset sobre a Educação

Iniciamos 2024 com enormes esperanças numa sociedade que é dinâmica e está em constante evolução. A Educação é a chave para o desenvolvimento sustentável e para o progresso de um país, e é nessa área que 2023 foi um ano de enorme turbulência. O mundo educativo reinicia as aulas com os olhos postos sobre o que pode ou não acontecer em março de 2024. Urgem políticas educativas que sejam consistentes e amplamente aceites em formas de consensos políticos entre esquerda e direita, assumidas como fulcrais para assegurar um sistema educativo sólido e eficaz.

Neste capítulo, é o planeamento de longo prazo, que nos difere dos países que consideramos modelos para a educação mundial, que tanto ansiamos seguir. Contudo, a falta de consenso sobre políticas educativas tem resultado em persistentes renovações de direção, o que prejudica a estabilidade e eficácia nas escolas, professores, alunos, pais, currículos e avaliação.

Seria bom, que nos próximos meses, independentemente, de quem lidere o país, que não se destruíssem os caminhos percorridos, desde a flexibilidade curricular, ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, os modelos de avaliação e plano de ação para a transição digital, como que de um reset se tratasse, mas sim, partir do que foi planeado sem sentido crítico ou participação das escolas e, desta forma, melhorar as intervenções e planeamentos futuros.

Curiosamente, quando a sociedade é cada vez mais tecnológica e digital, as escolas renovam com uma reforçada diabolização do digital, mas sobretudo num extremar de posições, como se o digital não pudesse ser conjugado com o analógico, nos seus diferentes modos de brincar, interagir, conversar e, sobretudo, aprender. O que não deixa de ser curioso, é que as escolas pretendem ensinar a nadar, mas sem colocar os alunos na água. Ou seja, ensinar literacia e competência digital ou ética com a utilização da tecnologia, não pode ser feita sem a própria pedagogia sobre essa tecnologia.

Foto Hugo Pires

Não nos questionamos quanto tempo um aluno está com um lápis ou uma tesoura em determinada e, por vezes, repetida ação pedagógica, mas questionamos o tempo que passa com um ecrã, mesmo que a ação possa ser mais profícua e imersiva. Para cada tarefa específica, o aluno usará a tecnologia que melhor se apropria à resolução do problema proposto e este é o desafio que cada docente tem pela frente, diversificar e incluir.

Para compreender melhor esta proposta de ensino-aprendizagem, precisamos perceber os princípios das metodologias ativas, em que o centro do processo ensino-aprendizagem se desloca para a interação do aluno com o conteúdo, para a sua autonomia, reflexão, trabalho em equipa, inovação, sentido crítico, e resolução de problemas, libertando o professor para a função fulcral de proponente de desafios que incentivem este modelo.

Naturalmente, o uso de tecnologias faz parte de um processo metodológico inovador, uma vez que elas fazem parte do quotidiano social e a interação dos alunos com a realidade, associada a conexões tecnológicas modifica os modos de interação, de representação do pensamento, de expressão de sentimentos, de aquisição e de produção de conhecimento. Quando falamos de modelos híbridos de aprendizagem, entendemos uma transformação que vai muito além do uso da tecnologia, mas sim, a modificação de processos e combinação de estratégias e recursos, nos diferentes espaços educativos.

Num modelo híbrido, não há uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de ensinar. O trabalho colaborativo pode estar aliado ao uso das tecnologias digitais e propiciar momentos de aprendizagem que ultrapassam as barreiras da sala de aula. Num mundo de mudanças tecnológicas, inovar não é sempre fazer o novo, mas é também melhorar algo já existente, ao invés desta sensação de incoerência, de distanciamento entre o que desejamos e o que é, realmente, a Educação. A sociedade evolui mais rápido do que a escola e, sem mudanças profundas, consistentes e constantes, não avançamos. A escola não é apenas o local onde colocamos os alunos, mas temos de oferecer algo que estimule, inove, provoque, instigue e ative o aluno.

Foto Hugo Pires

Nos últimos meses de 2023, a discussão, embora sem debate sério, na comunicação social e no meio educativo foi crescendo, sobretudo pelas ideias, consideradas inovadoras e/ou acertadas, de que os países nórdicos, nomeadamente, a Suécia, teria abandonado os ambientes digitais e realizado um retrocesso para ambientes analógicos, dito livro, papel e caneta. A simples ideias veiculada que após mais de dez anos de experiência, os suecos concluíram que o melhor é abandonar os ecrãs digitais e os tablets nas salas de aula, que o ensino digital vai ser deixado de lado e que os livros tradicionais vão regressar às escolas é completamente errada, primeiro na notícia e segundo na possibilidade de alguma vez ser verdade!

Ainda assim, o que está em causa na Suécia não é de nenhum abandono dos dispositivos digitais, mas sim de uma combinação com alguns livros, garantindo o equilíbrio entre os dois sistemas (digital e analógico) de ensino. Curiosamente, a ideia de aprendizagem híbrida é um excelente exemplo, em muitas escolas, em Portugal. O equilíbrio na gestão dos recursos, depositando nos especialistas em Educação, ou seja, os professores, o poder da escolha e da seleção de recursos que tornam a aprendizagem mais eficaz é, e deve continuar a ser, a aposta.

Será bom que se afaste a ideia de diabolizar o digital, como algo que não se gosta, mesmo que se utilize o próprio digital para dizer mal do mesmo. Será um contrassenso e um fenómeno mais fácil para negarmos o progresso, neste caso educativo! O abuso do digital não acontece nas escolas, mas sim na ausência de educação parental, nos ambientes sociais e informais. Na verdade, não ter essa consciência, colocando o problema na tecnologia, esquecendo que a causa é comportamental, neste caso do mau comportamento humano.

O Plano de Transição Digital não pode ser transitivo, mais uma moda ou passagem, mas sim efetivo e sustentável. Este desenho, que precisa de melhor planeamento, maior eficácia e concretização, não é um plano de um partido político, tem de ser um plano de um país, porque estes alunos não podem viver na redoma da escola, sem exposição e transferência às necessidades da sociedade.

Assim, é imperativo que partidos políticos, instituições educativas, especialistas e comunidades escolares trabalhem em conjunto para desenvolver e implementar políticas consensuais, não podemos continuar a solicitar aos nossos alunos o esforço de serem mais colaborativos e que assumam compromissos educativos, quando em simultâneo, não conseguimos dar o melhor dos exemplos de entendimento e cooperação, de forma a termos uma melhor nação para as gerações presentes e futuras.

