Fátima volta a ser o altar do turismo religioso mundial. Paraguai é o destino convidado

O Paraguai vai ser o destino turístico convidado dos XI Workshops Internacionais de Turismo Religioso (IWRT), que decorrerão em Fátima, concelho de Ourém, nos dias 22 e 23 de Fevereiro.

A delegação do Paraguai será liderada pela ministra do Turismo daquele país sul-americano, Angelita Duarte de Melillo, anunciou a organização em comunicado.

Com a presença em Fátima, no distrito de Santarém, a direcção de Produtos Turísticos da Secretaria Nacional do Turismo do Paraguai pretende posicionar o país "como destino de turismo religioso a nível internacional, dar a conhecer as experiências autênticas (...) e contactar operadores turísticos para que conheçam e possam comercializar" aquele destino.

Citado na nota, o responsável da entidade visitante, Javier Ramírez, afirmou que os IWRT são "o local ideal para apresentar um novo destino como o Paraguai, onde todo o comércio especializado estará presente e onde se poderá tirar o máximo partido do facto de se ser um destino convidado" em 2024.

Foto Missão Jesuítica Santíssima Trindade Paraná - Itapúa, um dos destaques do turismo religioso no Paraguai dr

Os XI IWRT, que este ano acolhem pela primeira vez o XX Congresso Internacional de Turismo Religioso (CITRyS), um evento nascido na América do Sul, são entendidos pelo Paraguai como "oportunidade única para estabelecer novas relações comerciais para este nicho de mercado".

A organização dos XI IWRT expressa igualmente "satisfação pelo acolhimento ao Paraguai" na edição deste ano.

"Aguardamos com expectativa a participação e presença do Paraguai como destino convidado, um país que se caracteriza pela sua riqueza natural e cultural e, ao que já pudemos perceber, é também um destino privilegiado do ponto de vista do turismo religioso e de peregrinação", salientou a presidente da Associação Empresarial de Ourém Fátima (ACISO), Purificação Reis.

O secretariado de comunicação do encontro sublinhou, por sua vez, que o país vizinho da Argentina e do Brasil é uma "terra rica em história, costumes ancestrais, religiosidade popular e natureza exuberante".

"O Paraguai abriu as suas portas ao turismo religioso com produtos turísticos como a Rota dos Jesuítas, o Caminho Franciscano, o Circuito Mariano e o Circuito da Fé do Guairá, os quais alia ao melhor da sua gastronomia, cultura e ambientes naturais", acrescentou.

O XI IWRT é organizado pela Associação Empresarial de Ourém-Fátima, Câmara Municipal de Ourém e Câmara Municipal da Guarda, com apoio do Turismo de Portugal, Turismo do Centro de Portugal, Visit Center of Portugal, Associação de Turismo do Porto e Norte, Porto Convention & Visitors Bureau, Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo -- Turismo do Alentejo, Associação de Turismo de Lisboa -- Visit Lisboa e Programa Operacional Regional do Centro.

Para a área comercial da iniciativa, nomeadamente para as reuniões pré-agendadas no âmbito da bolsa de contactos, podem inscrever-se operadores turísticos, agentes de viagens e hoteleiros, entre outros empresários do setor que se dediquem especialmente ao turismo religioso.

Para a sessão de abertura e a conferência dos XI IWRT e para o XX CITRyS, o convite à participação, gratuita, estende-se dos operadores turísticos e empresários aos estudantes e investigadores, bem como outros interessados nos temas propostos.