Confiança dos consumidores aumentou em Dezembro, depois de quatro meses em queda

O indicador de confiança dos consumidores aumentou em Dezembro, o que acontece depois da diminuição verificada nos quatro meses anteriores, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O indicador de clima económico, que sintetiza os saldos das respostas expressas nos inquéritos às empresas, também aumentou nos últimos dois meses do ano, depois de ter diminuído em Setembro e Outubro.

No caso da confiança dos consumidores, “a evolução do indicador em Dezembro resultou do contributo positivo de todas as componentes: expectativas de evolução futura da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar, opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar e perspectivas da evolução futura de realização de compras importantes por parte das famílias”, avança o INE.

O saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país aumentou significativamente em Dezembro, depois de ter diminuído entre Julho e Novembro, enquanto o saldo das perspectivas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar também aumentou no último mês, após as diminuições observadas entre Agosto e Novembro.

No que diz respeito ao saldo das opiniões sobre a evolução passada dos preços verificou-se uma diminuiu nos últimos dois meses, após o aumento significativo registado em Outubro e das diminuições observadas nos cinco meses precedentes, e o saldo das perspectivas relativas à evolução futura dos preços diminuiu em Dezembro, após os aumentos registados entre Agosto e Novembro.

Os indicadores de confiança aumentaram no comércio e nos serviços, tendo diminuído na indústria transformadora e na construção e obras públicas.

Já o saldo das expectativas dos empresários sobre a evolução futura dos preços de venda aumentou em Dezembro em todos os sectores, após ter diminuído nos últimos dois meses na indústria transformadora, no comércio e na construção e obras públicas.