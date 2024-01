Hermoso diz em tribunal que foi pressionada para ilibar Rubiales

A futebolista espanhola esteve perante um juiz e não só manteve a tese de não consentimento do beijo de Rubiales, então presidente da federacão, como detalhou as pressões sofridas nos dias seguintes.

A futebolista espanhola Jenni Hermoso confirmou nesta terça-feira perante um juiz ter sido beijada sem consentimento pelo ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), após a final do Mundial 2023, e pressionada a ilibá-lo publicamente.

Em comunicado emitido após a audiência, o Tribunal Nacional espanhol detalhou o que foi dito. "Uma vez concluída a declaração da sra. Jennifer Hermoso, ela ratificou a declaração prestada no Ministério Público. O beijo foi inesperado e em nenhum momento consensual. Posteriormente a este acontecimento, a situação vivida pela vítima, tanto no voo de regresso a Espanha como durante a sua estadia em Ibiza, pelo que foi possível apurar em processo de investigação, foi de assédio constante que alterou a sua vida normal, produzindo uma situação de inquietação e tristeza", pode ler-se.

Hermoso manteve a tese de não ter havido consentimento, além de ter detalhado as pressões que sofreu nos dias seguintes. A futebolista contou que o seu irmão também foi pressionado, tendo sido abordado por Jorge Vidal (na altura, treinador da selecção feminina), que o aconselhou a pensar nas eventuais consequências para a atleta de manter a tese contra Rubiales.

O testemunho de Hermoso corrobora o de várias testemunhas que têm ido a tribunal na última semana, numa fase em que corre o inquérito do processo que depois conhecerá o arquivamento ou julgamento.

O caso

Recorde-se que este caso foi espoletado pelo comportamento de Luis Rubiales, entretanto afastado da presidência da RFEF e suspenso por três anos pela FIFA, por condutas que se enquadram nos crimes de agressão sexual e coacção.

A final do Mundial feminino de futebol, disputada a 20 de Agosto, ficou marcada pelo beijo na boca que o então presidente da RFEF deu à jogadora Jenni Hermoso, durante as celebrações da vitória espanhola (1-0 frente à Inglaterra) no estádio de Sydney, e que a avançada tem reiterado não ter sido consentido.

O comportamento de Rubiales valeu-lhe a abertura de processos disciplinares pelo Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha e por parte da FIFA, e uma queixa na justiça, apresentada pela jogadora.

Rubiales demitiu-se da presidência da RFEF, e foi suspenso pela FIFA, decisão da qual anunciou que iria recorrer, prometendo ir "até à última instância para que se faça justiça e se reponha a verdade".

Para já, Hermoso está a ter a possibilidade de contar à justiça a sua versão, antes de voltar para o México, onde terá novo clube: trocou o Pachuca pelo Tigres.