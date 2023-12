Força Aérea vai sobrevoar o país para desejar bom Ano Novo aos portugueses

Três aviões da Força Aérea portuguesa vão cruzar os céus de Portugal no dia 31 de Dezembro para "renovar votos" de bom Ano Novo "com voos pelo país", adiantou o ramo aéreo das Forças Armadas num comunicado esta sexta-feira.

Dois caças F-16M vão aproveitar os últimos voos de treino do ano para sobrevoar Portugal Continental, enquanto outros dois bimotores C-295M vão percorrer os grupos central e oriental do Arquipélago dos Açores e o Arquipélago da Madeira,

"Trata-se de voos previstos para treinar e manter as capacidades dos nossos militares, necessárias à execução das missões operacionais", adiantou ainda a Força Aérea Portuguesa, que pretende desejar "a todos um feliz 2024" através destas missões, "ao mesmo tempo que expressa o seu compromisso contínuo em proteger e servir Portugal, 24h por dia, durante todo o ano".

Os horários e locais na rota da Força Aérea podem ser vir a ser alterado por motivos meteorológicos ou operacionais.

Em Portugal Continental, a Força Aérea prevê que a viagem dos dois caças F-16M comece às 10h07 em Santarém e termine às 12h26 em Monte Real, em Leiria. Pelo meio passarão por Lisboa (10h13), Setúbal (10h21), Portimão (10h36), Faro (10h42), Beja (10h53), Évora (10h59), Portalegre (11h08), Castelo Branco (11h14), Guarda (11h23), Viseu (11h28), Vila Real (11h35), Bragança (11h45), Braga (11h59), Viana do Castelo (12h03), Porto (12h09), Aveiro (12h15) e Coimbra (12h20).

Nos Açores, a passagem dos C-295M acontecerá durante a tarde na Graciosa (14h15, hora local), São Jorge (14h30), Horta (14h45), Pico (14h55), Santa Maria (15h40), Ponta Delgada (16h) e Lajes (16h35).

Na Madeira, as missões começam às 14h31 em Porto Santo e prolongam-se até às 15h10 no Cais do Porto Santo, passando pelo Caniçal (14h40), Santa Cruz (14h42), Caniço (14h43), Funchal (14h45), Câmara de Lobos (14h46), Ribeira Brava (14h47), Ponta do Sol (14h48), Paúl do Mar (14h50), Ponta do Pargo (14h52), Porto Moniz (14h53), São Vicente (14h56), Ponta Delgada (14h57), São Jorge (14h59), Santana (14h59), Porto da Cruz (15h01) e Ponta da Calheta (15h09).

A Força Aérea Portuguesa também sobrevoou algumas regiões do território português, com uma parelha de F-16M e dois helicópteros AW119 Koala e EH-101 Merlin, no dia 24 de Dezembro para "desejar a todos um Feliz Natal".