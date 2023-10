Força Aérea afirma que cumprirá a sua missão com todos os seus homens e mulheres

Esta quinta-feira, o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea avisou a Defesa de que a operacionalidade do ramo ficará comprometida caso continue a erosão de efectivos.

A Força Aérea afirmou esta sexta-feira que "continuará a cumprir" a missão, um dia depois de sido noticiado um memorando do Chefe do Estado-Maior à tutela advertindo que a operacionalidade ficará comprometida caso continue a erosão de efectivos.

"A Força Aérea Portuguesa, como tem sido o seu timbre ao longo dos 71 anos da sua existência, cumpre e continuará sempre a cumprir a sua missão empenhando todos os seus homens e mulheres, bem como todos os seus meios colocando-os ao serviço do país e dos portugueses", lê-se numa nota esta sexta-feira divulgada à imprensa.

A Lusa noticiou na quinta-feira que o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea dirigiu, no dia 3 de Outubro, um memorando à ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, alertando que a actual situação de efectivos no ramo é "a mais grave dos últimos 50 anos".

"Caso não sejam tomadas medidas efectivas, que contribuam de forma inequívoca para a inversão do processo de erosão dos efectivos militares, comprometer-se-á, irremediavelmente, a capacidade operacional da Força Aérea e qualquer ambição de edificação das novas capacidades atribuídas", avisa Cartaxo Alves, no documento.

Esta sexta-feira, em nota divulgada pelo seu gabinete, a FA sublinhou que é do conhecimento público que ao longo da última década e meia tem havido uma "diminuição de efectivos", que resulta da "competitividade do mercado de trabalho face às especificidades tecnológicas dos sistemas à disposição da Força Aérea e à elevada atractividade pela competência técnica" dos militares portugueses.

A FA acrescentou, na nota, que tem sido estabelecido um "diálogo permanente com a tutela para reverter a situação descrita" e que já foram obtidos "resultados positivos", destacando "um conjunto de medidas quer ao nível do recrutamento quer da retenção". A nota termina com um elogio ao "elevado trabalho conjunto desenvolvido" e ao "carácter positivo das medidas já adoptadas pelo Governo".

No memorando de 11 páginas, ao qual a Lusa teve acesso, a Força Aérea relata à ministra da Defesa que, "a manter-se a tendência de saídas verificada nos últimos dez anos, agravar-se-á ainda mais o desvio entre as existências e as necessidades reais, na ordem dos 2.500 militares, em 2025, representando um défice de 36%".

Segundo os dados expostos no documento, a Força Aérea perdeu 1.133 militares entre 2013 e 2022 e prevê que mais 198 deixem o ramo este ano, sendo uma das principais razões de saída a "remuneração inadequada".

O CEMFA destaca que o défice actual de efectivos "representa uma ameaça para a Força Aérea, no sentido em que compromete a sua capacidade ao nível da geração, execução, sustentação e em particular da edificação de novas capacidades, salientando-se a imperiosa necessidade de reversão desta situação".