A traição à Ucrânia e à Palestina

A palavra traição é uma das mais duras que se pode usar para tratar de qualquer questão nacional e internacional, mas é a palavra certa para definir o que se passa na Ucrânia e na Palestina. Os traidores são os republicanos americanos chefiados por Trump, em conjunto com os bloqueadores europeus, em particular a Hungria, isto no que diz respeito à Ucrânia. No caso palestiniano, no massacre de Gaza, os traidores são todos aqueles que estão a permitir ao governo israelita matar indiscriminadamente crianças, mulheres e homens, a tornar Gaza inabitável e a atirar milhões de pessoas para mais uns campos de refugiados, a somar aos que desde o final da década de 1940 são o local de vida de uma parte importante dos palestinianos.

