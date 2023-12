O Ministério Público na berlinda

Não será um tsunami, mas é, claramente, uma maré que não se vai parar com processos disciplinares. Tudo começou, em meados de Novembro, com a publicação, no PÚBLICO, do artigo Ministério Público: como chegámos aqui?, da procuradora-geral adjunta Maria José Fernandes, que afirmava coisas tão relevantes como “permitiu-se a criação de uma bruma de auto-suficiência totalmente nefasta e contrária ao que deve ser a qualidade e a excelência desta profissão” ou, ainda, “a frase que não saía da boca de sindicalistas e de certas responsáveis máximas do MP era o ‘reforçar da autonomia interna’​ dos procuradores, empenho bem-sucedido, pois a autonomia não só foi reforçada, como até calafetada!”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt