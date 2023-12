Ao fim de um ano, Lula triunfa na economia e treme na diplomacia

O balanço do primeiro ano do Governo de Lula da Silva tem duas reformas económicas importantes, o relançamento da diplomacia brasileira, apesar dos comentários pouco felizes do Presidente.

Quando, no primeiro dia de 2023, subiu a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, pela terceira vez na sua vida, Luiz Inácio Lula da Silva tinha consciência de que o seu terceiro mandato presidencial seria o mais exigente e, muito provavelmente, aquele pelo qual será avaliado nos livros de História no futuro. Mas ninguém poderia prever que, ao fim de apenas oito dias do cargo, Lula teria pela frente uma crise sem precedentes desencadeada pela invasão das sedes dos três poderes por centenas de apoiantes de Jair Bolsonaro.