Carlos César aceitou voltar a ser candidato a presidente do PS

Antigo líder do Governo Regional dos Açores foi apoiante de Pedro Nuno Santos e é presidente do partido desde 2014.

O secretário-geral do PS eleito, Pedro Nuno Santos, convidou Carlos César para voltar a ser presidente do partido, que aceitou o convite, segundo uma nota divulgada pela assessoria do líder socialista. A eleição para o cargo vai decorrer no congresso marcado para os dias 5, 6 e 7 de Janeiro.

Carlos César foi eleito, pela primeira vez, presidente do PS no congresso de 2014, após convite de António Costa, o secretário-geral que agora abandonou funções partidárias na sequência da demissão de primeiro-ministro. Na recente disputa interna para líder do PS, Carlos César apoiou Pedro Nuno Santos, o candidato que derrotou José Luís Carneiro.

O antigo presidente do Governo Regional dos Açores (entre 1996 e 2012) foi líder parlamentar do PS entre 2015 e 2019, altura em que anunciou já não pretender voltar a integrar as listas de deputados. Carlos César é também conselheiro de Estado.

César assumiu o apoio a Pedro Nuno Santos por considerar que seria o secretário-geral que prosseguiria "o melhor do trabalho realizado pelos governos de António Costa", mas "saudavelmente mudando o que há a mudar e inovando o que há a inovar".