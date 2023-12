Com crises económicas, o sector vai precisar de se adaptar para atrair os consumidores; nos mercados, carnes cultivadas em laboratório e produtos com trigo-sarraceno devem tornar-se mais populares.

​Em 2023, estavam sobre a mesa a sustentabilidade, as muitas latas de conservas (algumas a custar algumas dezenas de euros) e as receitas viralizadas pelo TikTok. Em 2024, as projecções são de mais inteligência artificial para nos ajudar a comprar e comer melhor, restaurantes especializados em um só produto e os famosos hambúrgueres molhados turcos a tomarem os cardápios do mundo.