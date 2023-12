Noite dos Reis da Bazuuca volta a animar Braga com 16 nomes para duas noites

Já vai na quarta edição e promete continuar. É a Noite dos Reis da Bazuuca, agência fundada em 2015 por João Pereira, ex-Xérifes&Cáboys. Começou em 2018, quando João trabalhava com nove bandas e artistas, em 2019 fixou-se no Lustre, “casa perfeita” para este tipo de encontros musicais com artistas de Braga. Depois de uma interrupção ditada pela pandemia, regressou em Janeiro de 2023, com duas noites consecutivas de espectáculos. Será assim, de novo, neste início de 2024, com 16 nomes em cartaz para animarem as noites de 5 e 6 de Janeiro. Em três espaços do Lustre.

No anúncio desta quarta edição, João Pereira afirmou que a Noite dos Reis tem feito “um trabalho fundamental para a visibilidade e promoção de artistas locais, e não só, proporcionando-lhes oportunidades” para que possam “prosperar e partilhar o seu talento com um público mais amplo”. Para esta edição, acrescentou, foram seleccionadas “bandas que já participaram em edições anteriores, mas que trazem algo de novo para apresentar, assim como novos nomes com grande potencial de progressão, que consideramos serem fundamentais incluir no evento”.

As celebrações arrancam às 23h de sexta-feira, dia 5, com Miguel Pedro, um dos fundadores dos (também bracarenses) Mão Morta, aqui numa prestação mais electrónica. Será no Palco Salão Mozart, por onde irão passar, na mesma noite, Frank Lucas, figura emergente do Trap (0h00) e a dupla Navegantes da Rua, com André Mendes (bateria) e Israel Machado (baixo) (1h00). Noutro palco, o Bazuuca, actuarão o colectivo Mayu, com o seu recente álbum Circum Mundum (23h30), seguindo-se Palas (Smix Smox Smux, Máquina del Amor), com o novo video-álbum Tons de Pele (0h30) e o trash metal dos Capela Mortuária, também com um álbum recente, Monstro (1h30). A fechar, na Sala Espelhos, os DJ Mazda Fields (Rodrigo Campos) e Terzi (a partir das 2h00).

Foto Maison Vërt, Mafalda BS e Mayu DR

No sábado, dia 6, a festa começa também no Palco Salão Mozart, primeiro com jovem cantautora e produtora Mafalda BS (23h00), seguida pela electrónica mesclada com hip-hop dos Maison Vërt (Frank Lucas e B Quest) (0h00) e pela electrónica de St. James Park (Tiago Sampaio) (1h00). No Palco Bazuuka estarão os Mutu, com o seu mais recente álbum Morte do Artista (23h30), os Quadra, que acabaram de lançar um single (Sozinho) a antecipar um álbum para 2024 (0h30) e os Bed Legs, a apresentarem um álbum homónimo, misto de rock’n’roll e rhythm and blues (1h30). O final faz-se na Sala Espelhos, com os DJ Mgr96 (Miguel Rodrigues) e Aäg (2h00)

Foto Os Capela Mortuária e Frank Lucas DR

A Noite dos Reis da Bazuuca tem o apoio do Município de Braga, com bilhetes diários a 8 euros e passes gerais (para as duas noites) por 12 euros, disponíveis online e na bilheteira do Lustre.