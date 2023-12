Marcelo colocou uma cerca à volta do filho. Fez muito bem

No início do mês, a propósito do envolvimento da família Rebelo de Sousa no caso das gémeas, escrevi nesta página que não havia forma politicamente eficaz de um pai se afastar de um filho. “Se corta com brutalidade é impiedoso – o que lhe fica muito mal; se o protege é cúmplice – o que lhe fica pessimamente.” Ainda assim, a vida obriga a fazer escolhas, e após quase dois meses de um brutal desgaste político, Marcelo optou por colocar uma cerca sanitária à volta do filho Nuno.

