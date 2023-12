DGArtes atribui oito milhões de euros em apoio à programação a 18 espaços da rede de teatros

A Direcção-Geral das Artes (DGArtes) atribuiu apoio à programação a 18 espaços da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), na segunda edição deste concurso, que no total vai distribuir pelos equipamentos apoiados oito milhões de euros, abaixo dos dez milhões disponíveis.

Em comunicado divulgado na quarta-feira, a DGArtes lembra que os oito milhões vão ser distribuídos ao longo de quatro anos às entidades apoiadas, "num contributo decisivo para assegurar uma gestão regular e contínua da oferta cultural" dos teatros agora abrangidos, que se juntam aos 38 já apoiados em 2022.

"Com esta segunda edição do concurso, verifica-se um reforço do apoio à programação dos equipamentos RTCP em várias das regiões NUTS II do país, sendo a região Centro a que teve maior reforço de apoios propostos (10), seguida da região Norte (4), do Alentejo (2) e do Algarve (2)", pode ler-se no comunicado da DGArtes, que não elenca os teatros apoiados, uma vez que haverá ainda lugar a uma fase de audiência de interessados.

O concurso para esta segunda edição do apoio à programação da RTCP abriu em Agosto, com uma dotação de dez milhões de euros. Tal como na primeira edição do concurso, só podiam candidatar-se a esta linha de apoio os equipamentos situados fora dos concelhos de Lisboa e do Porto e que não tivessem sido apoiados no concurso anterior, referente ao quadriénio 2022-2025.

Com a abertura deste concurso, o investimento global de apoio à programação da RTCP desde a sua criação ascendeu a 29 milhões de euros, o que, sublinhava o comunicado de Agosto da DGArtes, contribui "de forma assinalável para a descentralização cultural e coesão territorial, incentivando um mais amplo acesso às artes".

Actualmente são mais de 90 os equipamentos que fazem parte da RTCP, uma rede criada em 2019 para combater as assimetrias regionais e para fomentar a "coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal".

Uma vez que o concurso de apoio à programação para os equipamentos da rede tem um ciclo de abertura bienal, o próximo está previsto para 2025.