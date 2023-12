A música dos Vanishing Twin é totalmente livre perante a dura e crua realidade

A banda inglesa, da linhagem Stereolab e Broadcast, vem firmando um lugar único no cenário musical actual. Magníficos exploradores em canção, do nosso tempo e intemporais. Afternoon X é o novo álbum.

Já o diziam numa das canções do primeiro álbum, disco com o sugestivo e muito adequado título Choose Your Own Adventure (2016). Em dez minutos de digressão fantástico-sinistra, de viagem electrónico-analógica com vozes e sintetizadores planantes, exotica para a idade espacial, os Vanishing Twin exclamavam: Truth is boring. As certezas dogmáticas e muito concretas como ideia ilusória, primeiro, e aborrecida, logo depois, e os Vanishing Twin a procurarem oferecer-nos outro reflexo do mundo: uma verdade mais inesperada, iluminadora, excitante. Nesse tactear de outras possibilidades, portal aberto para outras dimensões, os Vanishing Twin são exemplares. A vida tal como é, mas estranhamente diferente. Aqui, definitivamente, o aborrecimento não tem lugar.