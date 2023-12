Passagem de ano: nuvens cobrem o céu, mas a chuva pode dar tréguas e voltar só no dia 1

Chuva fraca no continente durante o fim-de-semana vai parar a tempo da passagem do ano. Na Madeira poderá haver chuva e nos Açores bom tempo. Mas não se esperam condições adversas.

Não há condições adversas para o fim-de-semana do Ano Novo, de acordo com a informação dada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mas, no continente, a chuva dará tréguas na noite do dia 31, ainda que as nuvens possam dificultar a observação do fogo-de-artifício da passagem de ano. Na Madeira haverá chuva e nos Açores espera-se bom tempo.

“De acordo com os dados previstos hoje [quinta-feira], teremos precipitação que será mais provável nas regiões de Norte e centro” do continente para o fim-de-semana, diz Patrícia Marques, meteorologista do IPMA em Lisboa, onde se produzem as previsões meteorológicas para o continente e para a Madeira.

Segundo a responsável, a chuva será no geral fraca, com menos probabilidade de ocorrer no Sul e mais frequente na região do Minho e Douro litoral. No entanto, na noite de domingo, 31 de Dezembro, não deverá ocorrer chuva, só voltando na manhã de segunda-feira, 1 de Janeiro. “O que quer dizer que não se prevê chuva para a altura da passagem de ano. Não parece que haja céu limpo. Haverá sempre algumas nuvens no céu. O que é importante para o fogo-de-artifício”, explica ao PÚBLICO por telefone.

Em relação às temperaturas no continente elas sobem um pouco por estes dias e depois descem durante a passagem de ano. “A temperatura mínima já subiu esta madrugada [de quinta-feira] e a máxima vai subir um bocadinho durante a tarde, porque os valores estavam abaixo do normal para a época do ano. As temperaturas vão ter variações locais até dia 31”, refere Patrícia Marques. “Na noite da passagem de ano e de dia 1 de Janeiro espera-se uma descida das temperaturas mínimas, o Nordeste Transmontano e Beira Alta podem ter temperaturas próximas do zero durante a noite.”

Apesar de este frio poder produzir alguma geada em áreas mais abrigadas, “condições mais adversas não se esperam e ainda bem”, diz a meteorologista, que avisa que o modelo que produz as previsões tem estado a variar muito nos últimos dias. Por isso, quanto mais próximo se estiver da passagem de ano, mais afinada será a previsão meteorológica.

Já na Madeira a passagem do ano poderá ter chuva. “No dia 31 para 1 pode ocorrer precipitação, não se espera que seja em grande quantidade e céu nebulado”, diz Patrícia Marques, adiantando que “as temperaturas parecem bastante simpáticas” e que “não parece que haja muito vento”. Por isso, também não se esperam situações adversas no arquipélago.

Bom tempo nos Açores

Nos Açores a previsão é de “bom tempo” para os três grupos de ilhas, diz ao PÚBLICO Patrícia Navarro, meteorologista da delegação do IPMA dos Açores. “Nos dias 30 e 31 temos bom tempo, boas abertas sem precipitação”, adianta. Para o dia 1 de Janeiro, a situação muda um pouco. Espera-se “um aumento de nebulosidade e de precipitação fraca no arquipélago”.

Quanto à temperatura, vai ser normal para esta época do ano nos três grupos de ilhas. “As mínimas irão variar entre os 12 e os 14 graus Celsius e as máximas entre os 17 e os 19 graus”, prevê Patrícia Navarro. O fim-de-semana será mais frio. Mas, na segunda-feira, a nebulosidade traz temperaturas um pouco mais altas.

De qualquer forma, não haverá situações adversas, refere a meteorologista: “Os próximos dias serão calmos, com vento fraco. Não há nada de extraordinário, não há nada a salientar.”