Richie Campbell, Carolina Deslandes e Jimmy P na passagem de ano do Porto

A Câmara do Porto vai ter, este ano, dois palcos para acolher momentos musicais e dar as boas-vindas ao ano de 2024. O concerto logo a seguir à meia-noite fica a cargo de Richie Campbell, músico e cantor que se deu nas vistas em 2011 quando se tornou no primeiro artista português a esgotar uma sala de grande dimensão, o Campo Pequeno, não estando debaixo da alçada de nenhuma editora.

O fogo-de-artifício volta a ser lançado a partir da Praça da República e o momento conta com a animação do humorista Francisco Menezes.

Antes, pelas 22h30, já haverá música nos Aliados, com o projecto de André Tentúgal, We Trust. O realizador, videasta e fotógrafo “promete mostrar, ao vivo, temas do novo disco e recordar canções que marcaram os álbuns anteriores”, diz o município num comunicado sobre a passagem de ano, patrocinada pelo Super Bock Group. Nos Aliados, a noite termina, após a actuação de Richie Campbell, com o artista Zinko, que fará um live act.

Nos jardins do Palácio de Cristal, Carolina Deslandes assegura a animação a partir das 22h30, numa “viagem pelos temas que todos conhecemos e por novas músicas, que prometem surpreender toda a família”, promete a autarquia. Pouco depois da meia-noite, Jimmy P, artista nascido no Barreiro mas que deu os primeiros passos na música no Porto, anima a entrada em 2024.

O colectivo OCUBO estará presente nos dois palcos com um “espectáculo multimédia, de nome “Porto Amado”, que servirá de contagem decrescente, a partir das 22h50”.

No dia 1 de Janeiro, a partir das 16h, mantém-se a tradição na Avenida dos Aliados, com um concerto de ano novo com a Banda Sinfónica Portuguesa.