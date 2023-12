Morreu Odete Santos, ex-deputada e dirigente comunista

Odete Santos, deputada do PCP de Novembro de 1980 a Abril de 2007, morreu esta terça-feira, avança um comunicado do PCP.

"É com profundo pesar que o Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português cumpre o doloroso dever de informar o falecimento de Odete Santos aos 82 anos de idade e transmite à família as suas condolências", lê-se no comunicado do PCP.

"Membro do Partido Comunista Português desde 1974, integrou a Comissão Concelhia de Setúbal, a Direcção da Organização Regional de Setúbal e o Comité Central do PCP, do qual fez parte de 2000 a 2012", acrescenta.