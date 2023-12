Morreu Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia

Morreu esta quarta-feira, 27 de Dezembro, Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia, confirmou a família à agência France-Presse. O político francês tinha 98 anos.

Delors presidiu à Comissão Europeia durante três mandatos consecutivos, de 1985 até Janeiro de 1995. Em 1986 foi responsável pela aprovação do Acto Único Europeu. Foi também um dos grandes impulsionadores do mercado único europeu, criado em 1993, ano em que a Comunidade Económica Europeia passa a chamar-se União Europeia.

Iniciou a carreira no Banco de França aos 20 anos, após a Segunda Guerra Mundial, e só na década de 1960 começaria a sua vida política. Entre 1969 e 1972 foi membro do gabinete do primeiro-ministro Jacques Chaban-Delmas, com as pastas dos assuntos sociais e culturais e das questões económicas e financeiras.

Em 1974 torna-se militante e um dos poucos cristãos no Partido Socialista, à data liderado pelo antigo Presidente francês François Mitterrand.