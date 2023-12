Há uma Shakira com mais de seis metros em Barranquilla, a sua cidade natal

Shakira podia lembrar 2023 como o ano em que atacou o ex-companheiro com a letra de uma canção (que se tornou um sucesso), em que teve vários desentendimentos por causa da guarda dos filhos, e que fez um acordo com a justiça espanhola para evitar a prisão por fraude fiscal. Mas, nesta terça-feira, teve uma notícia feliz: a inauguração de uma estátua em sua honra, na cidade que a viu nascer, Barranquilla, Colômbia.

É feita de bronze e alumínio e tem 6,5 metros de altura. A grande escultura da artista é uma homenagem à sua carreira artística e ao seu legado para esta cidade das Caraíbas. "Sinto-me honrada e comovida com este incrível reconhecimento na minha Barranquilla, a cidade onde nasci e onde cresci com os meus sonhos. Estou comovida pelos meus pais e pelos meus filhos e por este gesto de amor e fraternidade", disse a cantora, apesar de não ter comparecido a um evento em que foi representada pelos pais e onde estiveram também os irmãos.

A mãe, Nidia Ripoll, celebrou o seu aniversário no mesmo dia em que descerrou a estátua, continua a artista. "A minha mãe está tão entusiasmada como eu com este reconhecimento que recebe no dia do seu aniversário e é a melhor prenda. A estátuarepresenta o coração maravilhoso do povo de Barranquilla, que recebe com alegria este monumento nas margens do rio Magdalena", acrescentou Shakira, de 46 anos, no mesmo texto, citado pelo El País.

A cantora, que está representada a fazer a dança do ventre (que a tornou conhecida), fez questão de partilhar com os seus mais de 90 milhões de seguidores na sua conta de Instagram fotografias da inauguração do monumento, que se encontra junto ao mar. "Isto é demasiado para o meu pequeno coração", escreveu.

Na placa que está no chão, pode ler-se a data de nascimento da cantora, 2 de Fevereiro de 1977, e uma descrição: "Um coração que compõe, ancas que não mentem, um talento incomparável, uma voz que move as massas e pés descalços que marcham para o bem das crianças e da humanidade". Na mesma, o nome do escultor está mal escrito, em vez de Yino Márquez, lê-se Yino Márques. O artista teve o apoio dos alunos da Escola Distrital de Artes.