Esta ponte está mesmo a pedir um beijo. Vietname abre a Kiss Bridge

Preparem-se para um “novo símbolo” romântico do turismo do Vietname. E, claro, um íman para fotografias. A Kiss Briddge fica na cada vez mais popular ilha de Phu Quoc

Esta ponte é uma passagem, mas não para a outra margem, antes para outro par de lábios. É que a novíssima Kiss Bridge, recém-inaugurada, destina-se precisamente a permitir a cada casal um beijo de filme, perto de um final feliz, de um 'Viveram felizes para sempre'. Naturalmente, a ponte ergue-se também destinada à fama instantânea, tanto localmente como nas redes do mundo. Preparem-se os lábios (e as câmaras) para a “ponte do beijo” de Hoang Hon, na ilha de Phu Quoc: são dois lanços que quase se unem fechando um círculo; quase, porque as suas extremidades não se tocam e ficam mesmo à distância daquele beijo.

A obra, na baía da cidade, foi inaugurada no dia 22 e é um projecto do Sun Group, com fortes investimentos no imobiliário e turismo do país. “Um novo símbolo para o turismo vietnamita”, anuncia o grupo, “uma razão para os turistas procurarem cada vez mais Phu Quoc, de modo a poderem ver esta obra arquitectónica única com os seus próprios olhos”.

O projecto é assinado pelo arquitecto italiano Marco Casamonti e a ponte em duas metades, que parecem à distância unidas mas que estão separadas nas suas extremidades por 30cm, tem um comprimento total de cerca de 800 metros. O design, adianta a CNN, foi inspirado n’ “A Criação de Adão”, o fresco de Michelangelo na Capela Sistina do Vaticano. Só que aqui o humano e o divino não se procuram unir com os dedos, antes com os lábios.

Foto Kiss Bridge Sun Group

Detalhe de preciosismo assinalado pelo Sun Group: a ponte foi planeada e construída para que a cada 1 de Janeiro o sol se ponha precisamente entre as duas metades.

“És a minha ponte-metade”, dirão os amantes uns aos outros? Quem sabe. O certo é que será cenário óbvio para muitos pedidos de casamento, tão óbvio que o nome original da ponte em vietnamita, Cau Hon, significa também, e precisamente, “pedido de casamento”.

Foto Kiss Bridge Sun Group

Foto Kiss Bridge Sun Group

A “ponte dos beijos”, Kiss Bridge em versão internacional, ou Cau Hon, fica na Sunset Town, uma estância balnear de Phu Quoc, ilha no sul do Vietname célebre pelas praias paradisíacas e resorts de luxo, muito dada a escapadelas românticas e a luas-de-mel. Fica a cerca de 40 minutos de voo de Ho Chi Minh (a antiga Saigão) e a 2h da capital, Hanói.

E não é só a ponte que parece cenário de filme, toda a Sunset Town pode oscilar entre o surreal e o onírico, já que os promotores a resumem como uma “inspiração em Veneza, Santorini, Mónaco”, com natureza e arquitecturas planeadas para “uma beleza de postal ilustrado perfeito”, numa mescla de Vietname com Europa. Aquela ponte com estátuas à romana não engana…

Foto Onde foi tirada esta foto? Sunset Town, Vietname, evidentemente Sun Group/Vien Dieu Phat

A propósito, esta não é a primeira ponte erigida pelo Sun Group a conquistar fama mundial: em 2018, foi inaugurada noutra ponta do país (num resort de Bana Hills, Danang), a Golden Bridge, uma “ponte dourada” suportada por duas gigantes e fotogénicas mãos.