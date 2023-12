Pai mata os quatro filhos e a mulher em ataque violento no dia de Natal em França

Homem terá atacado a família no Natal em Paris. Dois filhos foram sufocados ou afogados, enquanto a mãe e outras duas filhas foram esfaqueadas com violência. Suspeito tinha historial de doença mental.

A polícia francesa deteve na terça-feira um homem suspeito de ter assassinado a mulher e os quatro filhos num ataque com faca na madrugada do dia de Natal, informou um procurador público. Os corpos das vítimas foram encontrados na segunda-feira à noite num apartamento ensanguentado na cidade de Meaux, 40 quilómetros a nordeste de Paris.

O procurador local Jean-Baptiste Bladier disse que a mãe e as duas filhas tinham sido esfaqueadas tantas vezes que era impossível determinar com quantos golpes foram atingidas. Os dois filhos mais novos da família parecem ter sido sufocados ou afogados. As crianças tinham idades compreendidas entre os 9 meses e os 10 anos.

A polícia deteve o pai das crianças, de 33 anos, na sua residência, numa cidade vizinha, na noite de segunda-feira. O marido tinha um historial de doença mental, disse o procurador, tendo sido encontrados documentos médicos e prescrições de antidepressivos no apartamento da família, disse o promotor.

Em 2019, o homem agrediu a mulher com uma faca, mas a vítima não apresentou queixa e o caso foi arquivado devido à sua saúde mental na época. Os vizinhos disseram aos investigadores que ouviram gritos durante a madrugada do dia de Natal. O alarme foi accionado no final do dia, depois de não terem obtido qualquer resposta da família. O Ministério Público abriu um inquérito por homicídio.