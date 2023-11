Vítimas de violência doméstica “sentem que o Direito lhes falha em vários momentos”

Há vários anos que a socióloga Madalena Duarte estuda a violência de género ou o tráfico de pessoas e a forma como o sistema judicial português age perante estes casos. Para o seu mais recente livro, O Papel do Direito e dos Tribunais na Violência contra as Mulheres, a professora da Faculdade de Economia e investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra consultou decisões judiciais e entrevistou vítimas femininas de violência doméstica, magistrados, polícias e activistas. Conclui que as leis, nesta matéria, não são más, mas que a sua aplicação continua a sofrer de diversos problemas que deixam as vítimas desprotegidas e pouco disponíveis para confiar no sistema de justiça. E isso, alerta, não pode ser.

