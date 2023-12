“A Europa vem rezar na nossa igreja e não faz nada contra este genocídio”

É uma incubadora verdadeira. Marca Dräger, com um autocolante do proprietário, o Hospital Infantil da Caritas em Belém. "Fui buscá-la há pouco ", explica a artista Rana Bishara, que acaba de a colocar no pátio da Basílica da Natividade, bem no caminho de quem passa.

